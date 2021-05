Chute d’un téléphérique : Le garçonnet survivant s’est réveillé et parle à sa tante

L’enfant de 5 ans qui a survécu à la chute d’une cabine, dimanche à Stresa (Italie), se trouve toujours dans un état grave, mais il est sorti du coma.

«Eitan est maintenant réveillé et conscient au service de réanimation, il parle avec sa tante», a déclaré un porte-parole de l’hôpital Regina Magherita de Turin, la capitale du Piémont (nord-ouest). «D’un point de vue clinique, il se trouve encore dans un état critique en raison des traumatismes au niveau de l’abdomen et du thorax, et de diverses fractures», a-t-il souligné. «Dans les prochains jours, il sortira de réanimation et sera transféré dans un service de long séjour».