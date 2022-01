Tuerie de chevaline (F) - Le gardé à vue est le motard aperçu sur les lieux du crime

Identité pas confirmée

Plusieurs journaux affirment que le suspect présumé est un motard mis hors de cause en 2015 après avoir été recherché pendant deux ans. La procureure, contactée jeudi par l’AFP, n’a toutefois pas souhaité confirmer cette information. Elle a simplement indiqué que l’homme en garde à vue figurait parmi quatre témoins «remis en situation» et chronométrés sur la base de leurs déclarations sur les lieux du drame il y a un peu plus de trois mois.