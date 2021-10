Dübendorf (ZH) - Le garde-chasse abat un canard au milieu de la ville

Une scène bien étrange a eu lieu mardi à Dübendorf (ZH). Un canard a dû être abattu en plein milieu de la ville par un garde-chasse. Un observateur affirme que des passants et des enfants se trouvaient également à proximité lorsque l’animal a été tué. Le service de presse de la police cantonale de Zurich a commenté l’incident et a confirmé que l’animal avait un élastique autour du bec depuis samedi.

Le garde-chasse responsable a alors abattu le canard car il ne pouvait plus se nourrir à cause de l’élastique. En raison du mauvais état état de santé de l’animal, il n’avait pas été possible de retirer la partie en plastique. D’après les autorités, les animaux souffrants doivent toujours être abattus sur place par le garde-chasse, sinon ils risquent de s’enfuir et de continuer à souffrir. Une justification qui explique pourquoi le canard a été abattu au milieu de Dübendorf et avec des témoins autour de lui qui auraient pu être choqués.