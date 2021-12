Football : Le gardien d’Arsenal s’est enrichi avec la haine des fans

Dans un podcast, Aaron Ramsdale raconte avoir récolté 17 livres sterling provenant de pièces jetées par les supporters de Leeds, lors d’un déplacement à Elland Road.

«Après le premier but, il y a eu quelques jets de bouteilles et de briquets et je les ai jetés sur le côté, a-t-il témoigné. Après, de l’argent a commencé à arriver… [...] À la mi-temps, je l’ai mis dans ma serviette et l’ai laissé au vestiaire.»