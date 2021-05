Football - Le gardien de Bavois réussit une «Alisson»

«C’est mon premier but depuis mes juniors D. Et à l’époque, je tirais les penalties…» Robin Enrico n’en revient pas. Le gardien du FC Bavois vient de rapporter un point à son équipe. Pas en maintenant un score de parité grâce à une parade incroyable. Non, en montant sur un corner et en plaçant son coup de tête au bon endroit. Un envoi parfait, venu s’écraser contre le poteau intérieur avant de terminer dans les filets du grand rival de Promotion League, Yverdon Sport. Les Bavoisans recollaient pour la troisième fois de la journée au score (3-3). Tous ont bondi sur leur héros pour saluer sa prouesse.