Hockey sur glace - Le gardien de Théo Rochette marque un but

Les hockeyeurs de la vieille capitale ont balayé les Voltigeurs (3-0) dans la série au meilleur des cinq duels et ne connaissent pas encore l'identité de leur adversaire au stade suivant.

Mais, malgré son influence sur le jeu et sur le tableau d’affichage, l’ancien junior du Lausanne HC n’a pas été le héros de la partie.

La st a r a été son gardien Thomas Sigouin (20 ans). Pas seulement parce qu’il a été solide entre les poteaux (36 arrêts). Mais surtout parce qu’il a inscrit le quatrième but de la formation entraînée par l’ancien portier vedette Patrick Roy.

«Depuis le début de la saison, je me dis que c’est sûr que je marque cette année, a expliqué le jeune homme aux grandes jambières après la rencontre. Je ne savais pas que ça allait arriver en séries. J’ai vu la rondelle arriver et j’ai essayé. On avait deux buts d’écart, donc c’était le bon moment. Je n’en avais pas parlé à Patrick (Roy) parce que d’après moi, il ne m’aurait pas suggéré de le faire. J’avais gardé ça pour moi, comme une petite surprise.»