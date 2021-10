Football - Le gardien du Hertha a dû utiliser un fauteuil roulant

L’international norvégien aux 72 sélections Rune Jarstein, 37 ans, fait partie des joueurs de football professionnels qui ont été écartés des terrains après avoir contracté le Covid. Mais ce solide gaillard de 192 cm a encore plus morflé que les autres, puisqu’il a été privé de jeu pendant six mois.

Et encore, sans forcer, vu les ravages qu’a faits la maladie dans son organisme. «Les deux premiers jours, je me suis dit que je pourrais peut-être faire un peu de rangement, trier mes chaussures. Mais le troisième jour, j’avais des douleurs partout. La première semaine a été très difficile. Je n’ai pas pu quitter mon lit, j’avais une forte fièvre. Le médecin a alors décidé d’appeler une ambulance», a expliqué le Norvégien au journal allemand Bild.

Une inflammation du muscle cardiaque

Toujours dans Bild, le footballeur a effectué un véritable plaidoyer en faveur de la vaccination. «J’ai été vacciné après ma maladie. Je pense qu’il est bon et important de le faire. Peut-être que cela ne m’aurait pas autant frappé si j’avais pu me faire vacciner au printemps.»

Rune Jarstein, qui a porté à 172 reprises le maillot du Hertha Berlin, n’est désormais plus que le troisième gardien du club berlinois. «Je ne stresse pas à ce sujet, je continue à travailler dur chaque jour, à me dire que je suis enfin de retour à l’entraînement. Et je me sens de mieux en mieux», conclut l’international norvégien.