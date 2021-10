Football - Le gardien sort quatre arrêts en dix secondes

En USL Championship (deuxième division américaine), le duel des extrêmes entre les Tampa Bay Rowdies et Loudoun United s’est terminé sur le score de 1-0 pour l’équipe de Floride, grâce à un but de Steeven Dos Santos à la 40e minute. Mais le score aurait pu être plus sévère si Jermaine Fordah, gardien de Loudoun, n’avait pas sorti quatre arrêts coup sur coup dans les dernières minutes du match, le tout en à peine dix secondes.