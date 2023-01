Bâle : Le gaz fait rire les clients, l’amende risque de faire pleurer les patrons

Trois bars et clubs de Bâle ont été contrôlés vendredi alors qu’ils vendaient illégalement du gaz hilarant à leur clientèle.

Acheter légalement du gaz hilarant dans les bars et les clubs bâlois, c’est terminé (image d’illustration).

La fête au Bar-Rock Club de Bâle a connu un soudain coup d’arrêt vendredi soir à 22 h 35. Une dizaine de policiers et de responsables du laboratoire cantonal ont fait une descente et ont mis la main sur des bouteilles de gaz hilarant (protoxyde d’azote). La substance y était vendue aux clients voulant s’offrir une bouffée d’euphorie de quelques secondes.

La pratique était répandue dans les milieux festifs bâlois, mais les tenanciers de bars, de clubs et organisateurs de soirées n’ont désormais plus le droit d’en faire le commerce. Quatre établissements ont été contrôlés vendredi, précisent les autorités dans un communiqué. Dans trois d’entre eux, du gaz a été saisi et deux sont des récidivistes.