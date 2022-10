Nord Stream 1 : Le gazoduc amputé d’un tronçon de 50 mètres après une des explosions

Filmées lundi, à environ 80 mètres de profondeur, les images d’un des quatre sites des fuites révèlent que plus de 50 mètres du gazoduc ont été détruits ou a minima recouverts par les fonds marins, à la suite des explosions responsables des dommages. «Seule une force extrême peut tordre un métal aussi épais comme nous le voyons», explique Trond Larsen, le pilote de drone de l’agence norvégienne Blue Eye Robotics, qui s’est chargé de conduire le drone submersible ayant filmé les images. On peut «voir un large impact sur le fond marin autour du gazoduc», précise-t-il à «Expressen».

Deux sites dans les eaux danoises, deux dans les eaux suédoises

Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par au moins deux explosions dans les eaux de la mer Baltique, ce qui a entraîné quatre fuites. Après d’énormes émanations de méthane, celles-ci ont progressivement pris fin, et la dernière d’entre elles n’est plus visible à la surface depuis vendredi, selon les garde-côtes suédois.