Mines: BHP paiera une fortune pour avoir sous-payé son personnel

Le géant minier BHP a annoncé jeudi avoir sous-payé 28’500 employés australiens sur plus d’une décennie, ces personnes travaillant ou ayant travaillé pour le groupe n’ayant pas eu les congés payés auxquels elles avaient droit. La présidente de BHP Australia, Geraldine Slattery, a affirmé que cette erreur sera rectifiée «le plus rapidement possible» et «avec intérêt».

Lourde facture

Le géant mondial dit espérer une estimation plus complète du coût de cette erreur lors de la publication en août de ses résultats, mais l’évalue d’ores et déjà à «280 millions de dollars américains avant impôts» (près de 255 millions de francs).

BHP est l’un des principaux producteurs mondiaux de charbon métallurgique, de minerai de fer, de nickel, de cuivre et de potasse. L’Australie dispose d’un des systèmes de protection des salariés les plus draconiens au monde et il n’est pas rare que des entreprises découvrent a posteriori des problèmes liés au versement de salaires antérieurs et soient obligées de rectifier la situation.