Brésil : Le géant de la distribution Americanas en redressement judiciaire

Le groupe, qui compte quelque 3600 magasins dans 900 villes au Brésil, a déposé jeudi une demande de placement en redressement judiciaire, acceptée dans la foulée par le tribunal de commerce numéro 4 de Rio de Janeiro. Il s’agit pour le groupe de «maintenir les emplois, le paiement des impôts et les bonnes relations avec ses fournisseurs, ses créanciers et ses investisseurs», indique-t-il dans un communiqué.

L’action en bourse a chuté de 33%

Le scandale a entraîné la démission du président du groupe, Sergio Rial, et du responsable des relations avec les investisseurs, André Covre. Tous deux avaient pris leurs fonctions le 2 janvier dernier. Sergio Rial continue cependant de conseiller certains gros actionnaires du groupe, dont les milliardaires brésiliens Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles et Beto Sicupira, qui détiennent environ 30% de la société par l’intermédiaire d’une société d’investissement. Tous trois figurent dans le top 5 des Brésiliens les plus riches en 2022, selon le magazine Forbes, avec des fortunes comprises entre 7 et 13 milliards d’euros.