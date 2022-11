Twitter : Le géant des cryptomonnaies Binance prêt à soutenir Musk

Zhao Changpeng, fondateur et patron de Binance.

«Nous voulons être d’un grand soutien dans tout ce que Twitter pourrait faire dans la crypto et le web3», nouvelle ère d’internet dont les cryptomonnaies seraient une pièce essentielle, a déclaré Changpeng Zhao, patron de Binance. Il s0’exprimait lors d’une conférence de presse en marge du Web Summit, grand-messe de l’économie numérique qui se tient cette semaine à Lisbonne. «Nous avons toutes les technologies, le savoir-faire, les produits... nous sommes prêts à aider», a-t-il souligné, tout en disant vouloir laisser à Elon Musk «le temps de prendre ses marques» en tant que nouveau propriétaire de Twitter .

«Il a beaucoup de gens à licencier, beaucoup de choses à changer», a même plaisanté, Changpeng Zhao, plus connu dans le monde la tech par ses initiales «CZ». «Je pense qu’il sait gérer une plateforme. C’est un entrepreneur très fort. (...) Il a bien parlé de Dogecoin et de faire payer les tweets, les commentaires et la vignette bleue (accordée aux comptes certifiés). Je pense que toutes ces choses sont envisagées, mais je n’ai pas demandé de plan détaillé», a-t-il précisé.