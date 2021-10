Football – Le géant Electronic Arts pense à lacher FIFA

Ce qui fait la force de FIFA est surtout ses licences. Elles permettent au joueur de dribbler avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et non Bristolino Fenalco et Raoul Bossi. Plus que les joueurs, les équipes, les stades et les ligues collent à la réalité. EA évoque quelque 300 licences partenaires qui donnent accès à plus de 17 000 athlètes de 700 équipes dans 100 stades et plus de 30 ligues dans le monde. Cela ne suffit pas à avoir l’équipe de Suisse dans l’opus 2021, mais ça a toute de même attiré 9,1 millions de joueurs en une semaine.