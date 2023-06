Jeux vidéo: Embracer annonce un plan de restructuration

Le géant suédois des jeux vidéo a annoncé mardi un vaste plan de restructuration qui inclut la fermeture de studios et l’annulation de plusieurs projets de jeux. Les mesures comprendront la fermeture de «certains studios et la résiliation ou suspension de certains projets de développement de jeux en cours», a déclaré Lars Wingefors, PDG d’Embracer, sans donner plus de détails.