Ski alpin – Le géant féminin de Killington annulé

Malgré un report d’une demi-heure, puis un départ abaissé, le géant féminin de Killington (USA) a d’abord été interrompu après le passage des neuf premières skieuses. Mais les organisateurs et la FIS ont dû se résoudre à annuler la première course de cette tournée nord-américaine chez les femmes en raison des rafales de vent et de la mauvaise visibilité dans le Vermont.