Jeux vidéo : Le géant français Ubisoft plongé en pleine tourmente

L’éditeur des «Lapins Crétins» est confronté à une profonde crise sur fond de plan d’économies. Son personnel entame une grève ce vendredi, et son action en Bourse est au plus bas.

Ubisoft a lancé en octobre dernier le jeu «Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope» sur Nintendo Switch.

Appel à la grève inédit de l’ensemble de son personnel en France, chute en Bourse, jeux annulés… Le géant français des jeux vidéo Ubisoft, éditeur notamment des «Lapins Crétins» et «Prince of Persia», vit une crise multiple depuis l’annonce mi-janvier de l’abaissement de ses prévisions financières pour l’ensemble de l’exercice 2022/2023.

Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et Solidaires Informatique ont lancé un «appel à la grève» de toutes les entités françaises d’Ubisoft, ce vendredi, de 14 h à 18 h, pour dénoncer les pratiques managériales de la direction.

200 millions d’euros d’économies sur deux ans

Ce qui a mis le feu aux poudres chez Ubisoft? Un mail interne envoyé par le PDG Yves Guillemot, évoquant «des ajustements structurels» à venir alors qu’Ubisoft s’est engagé auprès des marchés à réaliser 200 millions d’euros d’économies sur deux ans. «Pour nous, cela veut dire des plans de licenciements. Et quand on parle de faire des économies, cela veut dire virer des gens et ne pas augmenter le salaire de ceux qui restent. Sachant qu’on nous met la pression en disant: «C’est à vous de faire mieux», fustige Marc Rutschlé.