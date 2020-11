Sorti vendredi dernier en même temps qu’un autre «extrême», l’iPhone 12 mini (le plus petit des quatre nouveaux smartphones d’Apple avec son écran de 5,4 pouces), après les iPhone 12 et 12 Pro lancés fin octobre, l’iPhone 12 Pro Max se présente comme le plus imposant des modèles. Pas seulement des derniers en date, qui sont désormais tous compatibles avec la 5G. En effet, jamais un iPhone n’avait affiché une telle longueur: 160,8 mm, contre 158,4 mm pour l’iPhone 8 Plus, 158,2 mm pour les iPhone 6 Plus et 7 Plus, ou encore 158 mm pour son prédécesseur, l’iPhone 11 Pro Max. Ni une telle diagonale d’écran: 6,7 pouces, contre 6,5 auparavant.

Fait-il vraiment de meilleures photos et de vidéos que son petit frère 12 Pro? «20 minutes» a voulu le vérifier.

Déballage et design

Mais commençons par déballer ce «petit» bijou. Pas de surprise. Il n’y a plus de chargeur, ni d’écouteurs. Comme les autres modèles, le 12 Pro Max n’est fourni qu’avec un câble Lightning compatible uniquement avec les chargeurs USB-C. Si vous aviez déjà un iPhone 11, SE ou XR, vous pouvez utiliser votre ancien adaptateur, sinon il faut repasser à la caisse. Apple recommande le chargeur de 20W vendu 25 fr. pour bénéficier de la recharge rapide. On peut aussi opter pour le nouvel accessoire de charge sans fil MagSafe, qui coûte, lui, 45 fr. et vient s’aimanter au dos, mais celui-ci est aussi vendu sans chargeur…

Le nouveau look aux bordures plates est le même que celui des iPhone 12 et 12 Pro. Il rappelle le design des iPhone 4 ou 5, ou encore celui des derniers iPad. On retrouve le même cadre en acier inoxydable du 12 Pro friand des traces de doigts, et les mêmes quatre couleurs à choix, dont le bleu Pacifique de notre modèle en test.

Un grand-angle différent

Contrairement à l’iPhone 12 mini, qui a les mêmes capacités que l’iPhone 12, à part une autonomie réduite, le 12 Pro Max n’est pas seulement un iPhone 12 Pro plus grand. Son module photo est différent, même s’ils sont tous les deux équipés de trois caméras de toujours 12 Mpx (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif), et du même capteur de profondeur LiDAR. Sa caméra principale, le grand-angle, ouvre à f/1.6 comme sur le Pro, mais le capteur laisse passer plus de lumière car il a une taille de 1,7 micromètre (μm), soit 47% plus large que celui des autres iPhone 12.

Différence peu marquée

1 / 26 En plein jour, difficile de voir une différence entre l’ultra grand-angle de l’iPhone 12 Pro Max… 20 minutes … de l’iPhone 12 Pro et… 20 minutes … de l’iPhone 12 mini, qui est doté des mêmes deux capteurs que l’iPhone 12 (ultra grand-angle et grand-angle). 20 minutes

En plein jour, on ne voit pas vraiment la différence, comme on peut le constater dans le diaporama ci-dessus. Elle est plus marquée dans des conditions de basse luminosité. Les clichés sont légèrement plus détaillés, mais ce n’est pas très frappant. Par contre, en mode nuit, le temps d’exposition sera souvent moins long avec le 12 Pro Max. S’il faut par exemple 3 secondes pour capturer un cliché avec l’iPhone 12 Pro, il suffira de seulement 2 secondes avec son grand frère. On a donc moins de risques d’images floues à main levée. Dans certaines conditions de luminosité, le mode nuit ne s’est même pas activé automatiquement, contrairement à l’autre appareil. Nous avons aussi remarqué que le 12 Pro Max est légèrement plus performant en vidéo de nuit avec moins de «bruit» dans l’image.

Zoom plus généreux

Il a aussi un téléobjectif qui permet de zoomer plus loin. Équivalent à un 52 mm sur le 12 Pro, il est de 65 mm sur le 12 Pro Max, soit un zoom 2,5x, contre 2 fois seulement sur le 12 Pro. On le remarque particulièrement en mode Portrait. L’iPhone 12 Pro Max a aussi l’avantage d’intégrer un zoom optique 5x, contre 4x sur l’iPhone 12 Pro et le 11 Pro Max, ainsi que 12x en zoom numérique, contre 10x pour le 12 Pro. À noter que parmi la concurrence, le Huawei P40 Pro+ fait mieux avec son zoom optique 10x.

1 / 14 L’iPhone 12 Pro Max permet de zoomer plus loin. Ici l’ultra grand-angle 0,5x équivalent à un 13 mm. 20 minutes Le grand-angle (1x, 26 mm) de l’iPhone 12 Pro Max. 20 minutes Le zoom 2,5x (65 mm) de l’iPhone 12 Pro Max. 20 minutes

Stabilisateur exclusif

Le stabilisateur optique du grand-angle du 12 Pro Max fonctionne aussi différemment par rapport aux trois autres iPhone. Il déplace l’ensemble du capteur et pas uniquement la lentille. Il peut effectuer jusqu’à 5000 micro-ajustements à la seconde, soit 5x plus que l’année dernière, selon Apple. C’est un plus pour l’enregistrement de vidéos. Là aussi, la différence est minime dans nos tests effectués notamment en montant des escaliers dans le centre de Lausanne deux marches à la fois, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Preuve que les autres iPhone 12 sont aussi performants. Comparé à l’iPhone 11 Pro Max, il y a une belle évolution.

On rappelle au passage que les quatre nouveaux iPhone sont les premiers smartphones à capturer des vidéos 4K, HDR 10 bits en Dolby Vision, ce qui donne un rendu quasi cinématographique avec plus de nuances de lumières, d’ombres et de couleurs.

Verdict

En conclusion, l’iPhone 12 Pro Max partage la même puissance que le 12 Pro avec leur puissant processeur A14 Bionic gravé en 5nm et leurs 6 Go de mémoire vive (contre 4 Go sur le 12 et 12 mini), mais il est doté d’un grand-angle plus lumineux et mieux stabilisé, même si la différence de qualité des clichés se cache dans les détails. Il faut surtout le choisir pour son écran plus grand, son plus grand téléobjectif et sa meilleure autonomie avec sa batterie de 3687 mAh, contre 2815 mAh pour l’iPhone 12 et 12 Pro et seulement 2227 mAh sur l’iPhone 12 mini qui ne tient qu’une journée.

Compte tenu de sa taille, il est conseillé de le prendre en main avant un achat éventuel. Même pour de grandes paluches comme les nôtres, il est encore moins facile à utiliser d’une seule main comparé au modèle de 2019. Petite déception, Apple n’a toujours pas intégré d’affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tous les modèles d’iPhone 12 restent bloqués à 60 Hz.

Prix

Mais toute cette technologie a un prix. Il est vendu de 1229 fr. dans la version 128 Go à 1589 fr. en 512 Go, soit 100 fr. de plus que l’iPhone 12 Pro. À cette somme, il faudra très probablement rajouter au moins 55 fr. pour une coque de protection officielle en silicone (celle en cuir coûte 65 fr.) et 25 fr. pour l’achat d’un chargeur USB-C de 20 W. Ce qui peut faire grimper la facture à plus de 1669 fr. pour le plus haut de gamme des iPhone!

C’est compter sans le chargeur sans fil MagSafe (compatible avec la recharge Qi) qui délivre une recharge légèrement moins rapide, ni d’autres nouveaux accessoires comme le porte-cartes en cuir vendu 65 fr. Pouvant contenir 3 cartes maximum, il s’aimante au dos des iPhone 12. Mais attention lorsqu’on le glisse dans des poches serrées, le porte-cartes peut se détacher. Il est plus adapté aux sacs à main. Quant au chargeur double MagSafe pouvant accueillir un iPhone et une Apple Watch simultanément, il est annoncé à 139 fr. mais il n’est pas encore disponible en Suisse.