ZFC fait du poulet halal. DR

En pleine pandémie, le patron d’un petit resto qui vend des ailes et des cuisses de poulets frits a reçu un courrier d’un cabinet d’avocat renommé. On lui demande de changer le nom de ses deux points de vente appelés ZFC pour Zürich Fried Chicken. Le cabinet d’avocat bernois représente l’une des plus grandes chaînes de fast-food mondiales, KFC pour Kentucky Fried Chicken, qui est en train de s’étendre en Suisse.

La lettre de l’avocat laisse au patron zurichois deux semaines pour changer de nom, sinon, plainte sera déposée. Le patron zurichois exploitait auparavant un restaurant de spécialités indiennes à emporter appelé Spice Village. C’est un juin dernier qu’il a opté pour le poulet. «Dans le monde entier, il y a des dizaines de restaurants appelés Fried Chicken avec le nom de la ville en premier» rappelle-t-il dans le «Tages-Anzeiger.» De plus, le logo qu’il a utilisé représente un poulet et non le portrait du fondateur comme c’est le cas pour KFC. Par ailleurs, l’avocat bernois lui demande d’arrêter de proposer un burger appelé Szinger, trop proche du Zinger de KFC.

Des poulets frais halal