Inde : Le géant mondial des vaccins arrête de produire des sérums anti-Covid

Le Serum Institute of India, plus gros fabricant de vaccins au monde, annonce ce vendredi stopper la production de Covishield, sa version de l’AstraZeneca, après l’effondrement de la demande.

Le Serum Institute a produit plus d’un milliard de doses de Covishield – la version indienne du vaccin développé par AstraZeneca -, et a été l’un des plus gros contributeurs au programme Covax pour fournir les pays pauvres.

