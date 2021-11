États-Unis : Le géant pharma Johnson & Johnson se scinde en deux

L'entreprise américaine a annoncé vendredi qu'elle allait se séparer de sa division de produits grand public, incluant les crèmes Neutrogena, qui deviendra indépendante en Bourse.

Johnson & Johnson a annoncé vendredi la scission de ses activités, quelques jours après une décision similaire de General Electric. REUTERS

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé vendredi qu’il allait séparer ses produits d’hygiène et médicaments sans ordonnance du reste de ses opérations pour donner naissance à deux entreprises cotées en Bourse. Le titre de J&J grimpait de plus de 3,5% à Wall Street dans les échanges électroniques après cette annonce et avant l’ouverture de la place new-yorkaise.

Neutrogena d'un côté

«A l’issue d’un passage en revue complet, le conseil d’administration et l’équipe dirigeante ont estimé que la séparation prévue de la division «Santé des consommateurs» est la meilleure façon d’accélérer nos efforts pour servir les patients, les consommateurs et les professionnels de la santé», a déclaré Alex Gorsky, le patron de J&J, cité dans un communiqué. La branche «Santé des consommateurs» commercialise des produits grand public comme les pansements Band-Aid, les crèmes pour la peau Neutrogena, de la poudre de talc pour bébés ou le Tylenol, un médicament utilisé comme anti-douleur. Elle a généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre, soit près de 16% des recettes totales de J&J.

Vaccins de l'autre

Les autres activités du groupe, à savoir la production et la vente d’équipements médicaux, de médicaments sur ordonnance et de vaccins, notamment le sérum unidose contre le Covid-19, formeront la deuxième entreprise. Ces divisions ont généré près de 20 milliards de dollars de revenus de juillet à septembre. Joaquin Duato, actuel vice-président du comité exécutif de J&J et qui deviendra directeur général du groupe à partir de janvier, demeurera DG de ce nouveau J&J une fois la séparation achevée. M. Gorsky occupera lui le poste de président exécutif du conseil d’administration du J&J actuel pour assurer la transition lors de l’arrivée aux manettes de M. Duato.

Mode des scissions

J&J envisage d’achever la séparation d’ici 18 à 24 mois. L’annonce de la scission de J&J intervient quelques jours seulement après celle d’un autre géant américain, le conglomérat General Electric, qui a lui prévu de séparer ses activités en trois entreprises distinctes, qui seront spécialisées respectivement dans l’aviation, les soins de santé et l’énergie.

Le conglomérat japonais Toshiba a également confirmé vendredi qu’il prévoyait de se scinder en trois entreprises indépendantes d’ici à deux ans. Une nouvelle société regroupera les activités dans l’énergie et les infrastructures, une autre dans les appareils électroniques et le stockage de données. La troisième société sera formée par le reste de Toshiba, pour gérer la part de 40% environ qu’il détient actuellement dans Kioxia, géant japonais des puces-mémoires et ancienne entité du groupe, et ses parts dans sa filiale cotée séparément Toshiba Tec (appareils de bureautique et systèmes pour le commerce de détail).