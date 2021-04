Peu de moyens de lutte efficaces

Contrairement au gel radiatif, qui fait partie des gels printaniers les plus courants, le gel d’advection est lié à la venue d’une masse d’air froid polaire accompagné de vent, explique l’association. «Peu de moyens de lutte sont efficaces» contre ce type de gel, précise Fruits Vaud Genève. «Les « gelées blanches » et « gelées noires » sont quant à elles directement liées au taux d’humidité dans l’air. Les gelées noires sont les plus problématiques et peuvent apparaitre en situation de gel advectif comme radiatif». Afin de combattre le gel, la lutte par chauffage (bougies de paraffine) représente le coût le plus élevé des moyens de lutte, qui se chiffre à 5000 francs par hectare et par nuit. La lutte par aspersion d’eau sur le végétal est possible en condition non venteuse, mais lourde en matière d’infrastructures, tandis que les systèmes de circulation d’air sont limités au gel radiatif.