Le gel a frappé lourdement le verger valaisan et dans une moindre mesure la vigne durant les quatre dernières semaines. C’est ce qu’annonce mardi dans un communiqué le Service de l’agriculture valaisan qui a dressé un bilan provisoire des dégâts. Et ce sont surtout les abricots qui ont subi de plein fouet les vagues de froid, avec des dégâts sans précédent, fait-il savoir.

Trois épisodes de froid intenses ont été enregistrés, le premier du 19 au 22 mars, le 2e du 6 au 9 avril et le 3e du 12 au 17 avril. Malgré l’important engagement des arboriculteurs qui ont lutté d’arrache-pied durant plusieurs nuits, le coteau (350 hectares) a été ravagé à près de 100% et la plaine a également été fortement impactée, écrit-il. Globalement, les pertes de production pour l’abricot sont estimées à 70% pour cette année, soit près de 5,5 millions de kilos. Ce qui représente une perte de plus de 25 millions de francs pour l’ensemble de la filière. Du jamais vu depuis 30 ans. Même en 2017, le gel n’avait causé «qu’» une perte de 50%.