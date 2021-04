Allemagne : Le gel des loyers à Berlin jugé illégal

Cette loi, qui visait à combattre la forte hausse des loyers ces dernières années à Berlin, a été jugée inconstitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a annulé jeudi une loi sur le plafonnement des loyers à Berlin, initiative inédite en Allemagne qui visait à contenir la flambée des coûts du logement mais avait tourné au bras de fer entre locataires et propriétaires. Le dispositif n’est «pas compatible avec la Constitution et en conséquence annulé», a tranché la Cour suprême de Karlsruhe. La législation en matière de loyers relève de l’Etat fédéral, le gouvernement berlinois a donc outrepassé ses compétences en promulguant cette loi, a-t-elle argumenté dans son jugement, abondant dans le sens des partis d’opposition conservateurs et libéraux de la ville, qui avaient déposé un recours.