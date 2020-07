Ado tabassé en Isère (F)

Le gendarme était présent du «guet-apens» aux auditions

Un jeune a été roué de coups le week-end dernier à Heyrieux. Quatre hommes, dont un militaire, sont visés par une enquête.

«Le père d'une fille que je connais»

L'avocat de l'adolescent, Me Bernard Boulloud, a de son côté fait part à l'AFP d'une «très grande indignation»: un gendarme, qu'il soit en civil ou pas, «est gendarme 24h/24». Pour Me Boulloud, les faits relèvent d'un «guet-apens», les quatre hommes ayant «guetté» la sortie de l'adolescent «depuis un véhicule et dans une impasse».

Le militaire est aussi intervenu lors des auditions de l'adolescent et de son père. «Alors qu'une enquêtrice était en train de recueillir mon témoignage, je me suis retourné et j'ai vu le gendarme, celui qui était présent lors de l'agression», a dit le jeune homme au Parisien. «Même l'enquêtrice était sidérée de le voir là. Et le gendarme m'a dit: «dis bien la vérité. Moi, je t'ai aidé. Je t'ai même séparé lorsque lui te tapait dessus». Ce qui est faux. J'ai vécu ça comme une pression».