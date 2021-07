France voisine : Le gendarme qui a tué le fuyard aurait tiré 9 balles

La famille de l’homme de 27 ans mort sous les balles d’un militaire français à Bossey, au seuil de La Croix-de-Rozon (GE), conteste la légitime défense.

Le 5 juillet à Bossey, aux portes sud de Genève, une société de sécurité signale la présence, jugée suspecte, d’un fourgon et de deux hommes sur un parking. Une équipe de deux gendarmes se rend sur les lieux.

«Quand ils arrivent, ils arrêtent leur véhicule et voient un fourgon avec deux individus en train de s’affairer autour. L’un d’eux prend la fuite en courant et va se cacher, avant d’être retrouvé quelques heures plus tard», raconte la procureure de la République à Annecy, Véronique Denizot.