France : Le gendre de Brigitte Macron dérape sur le compte Twitter de Zemmour

Le beau-fils de la Première dame a répondu à un tweet d’Eric Zemmour en lui souhaitant la mort. Il s’est, depuis, excusé.

Antoine Choteau et Tiphaine Auzière, ici à l’Élysée en 2017.

Il est difficile de passer inaperçu sur Twitter quand on fait partie de la famille du président de la République. Antoine Choteau devrait le savoir, et pourtant… Dimanche, le gendre de Brigitte Macron s’est illustré sur le réseau social en répondant à une publication d’Eric Zemmour. «En vol vers l’Arménie avec mon ami Philippe De Villiers», a tweeté le candidat d’extrême droite, ajoutant une photo prise à bord d’un avion. «Reste plus qu’à espérer un crash…», a répondu le mari de Tiphaine Auzière, qui n’est autre que la fille de Brigitte Macron.