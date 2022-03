Attaque du Capitole : Le gendre de Trump va témoigner devant une commission

Jared Kushner, beau-fils de l’ancien président américain Donald Trump, devra s’exprimer devant la commission d’enquête qui cherche à faire la lumière sur l’assaut du Capitole.

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump , doit témoigner jeudi devant la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l’assaut, par des milliers de partisans de l’ex-président américain, contre le Capitole l’année dernière.

L’époux d’Ivanka Trump est le plus haut conseiller de Donald Trump, et le premier membre de la famille du milliardaire républicain à témoigner devant cette commission. Il doit s’exprimer en vidéoconférence et a décidé d’être entendu volontairement, sans avoir reçu d’assignation à comparaître.