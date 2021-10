Jérusalem : Le gendre et la fille de Trump au lancement d’un lobby au Parlement israélien

Lundi, Jared Kushner et Ivanka Trump participaient au lancement d’un groupe d’influence à la Knesset, en faveur d’un élargissement des «accords d’Abraham».

Jared Kushner, le gendre et ancien conseiller de l’ex-président américain Donald Trump, a participé lundi à Jérusalem au lancement d’un groupe d’influence au Parlement israélien en faveur d’un élargissement des «accords d’Abraham», qui ont vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec Israël. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé en 2020 leurs relations avec Israël, sous l’impulsion du président américain de l’époque et de son gendre, architecte de cette stratégie.