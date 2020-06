Burundi

Le général Ndayishimiye remplacera le président défunt

La Cour constitutionnelle veut investir plus tôt que prévu le vainqueur de la présidentielle burundaise de mai, après le décès subit de Pierre Nkurunziza lundi.

La Cour constitutionnelle du Burundi a décidé vendredi que le nouveau président, Évariste Ndayishimiye, devait être investi le plus rapidement possible, après la mort soudaine de son prédécesseur Pierre Nkurunziza.

La Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt rendu immédiatement public que «l'intérim n'est pas nécessaire» et «qu'il faut procéder, le plus tôt possible, à la prestation de serment» du général Ndayishimiye.