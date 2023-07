Coup d’Etat: Le général Tchiani nouvel homme fort du Niger

Il a estimé que sous le président Bazoum, il y avait «le discours politique» qui voulait faire croire que «tout va bien», alors qu’il y a «la dure réalité avec son lot de morts, de déplacés, d’humiliation et de frustration». Selon lui, «l’approche sécuritaire actuelle n’a pas permis de sécuriser le pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs».