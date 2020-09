États-Unis : Le généreux geste de Justin Bieber et Chance the Rapper

Les deux artistes ont décidé de donner 250’000 dollars aux personnes qui sont dans le besoin.

Leur titre «Holy» marche fort. Alors, pour remercier leur fans de leur amour, Justin Bieber et Chance the Rapper ont décidé de faire preuve de générosité. Comme ils l’ont tous deux indiqué sur les réseaux sociaux, ils mettent 250’000 dollars à disposition de ceux «touchés par ces temps difficiles», sans préciser ce qu’ils entendent par ces termes.

Plusieurs personnes ont fait part de leurs soucis sur Twitter. Des maisons endommagées par l’ouragan Laura, au prêt étudiant à rembourser, en passant par la maladie d’une mère qui ne peut donc plus travailler, les situations les plus diverses ont été racontées dans l’espoir de recevoir un peu d’argent pour améliorer le quotidien. Et cela a fonctionné, comme l’ont montré les heureux bénéficiaires qui se sont vu offrir 500 dollars.