CHARGE BIDIRECTIONNELLE: Le Genesis GV60 alimente également votre barbecue électrique

Les fabricants de voitures électriques sont en pleine ascension. Contrairement aux véhicules thermiques traditionnels, la vente de véhicules électriques augmente avec un taux de croissance à deux chiffres. C’est pourquoi toutes les marques essaient actuellement de se surpasser les unes les autres et de marquer des points avec une autonomie encore plus grande et des performances de conduite encore meilleures, afin de se tailler une part du gâteau. Mais à l’avenir, l’atout majeur pourrait être une toute nouvelle caractéristique: la charge bidirectionnelle, qui ouvre de toutes nouvelles perspectives.

Le SUV électrique des Coréens offre la charge bidirectionnelle. Dominic Fraser/Genesis Le véhicule sert de batterie de stockage pour d’autres appareils, notamment pour le barbecue électrique. Dominic Fraser/Genesis Le niveau de charge de la batterie du véhicule est affiché sur l’écran. Dominic Fraser/Genesis

Du jus pour le barbecue électrique

À l’heure actuelle, seuls quelques véhicules électriques sont capables d’offrir une charge bidirectionnelle – autrement dit, de «faire le plein» d’électricité, mais aussi de la stocker et de la restituer à tout autre appareil. Le Genesis GV60 fait partie des premiers modèles à proposer cette option, que nous envisageons bien évidemment de tester. Y connecter un ordinateur portable ou charger la batterie d’une autre voiture serait bien trop banal. Comme la saison des barbecues vient de démarrer, nous avons décidé, plutôt que de faire un grand essai routier, de faire une pause au vert pour faire des grillades.

Une manipulation aisée

L’adaptateur pour le port de charge du véhicule est directement livré avec le Genesis GV60. Il n’est donc quasiment pas possible de se tromper. Il faut, dans un premier temps, brancher le connecteur sur le port de charge du véhicule, avant de brancher le barbecue et c’est parti! C’est maintenant que tout se joue. Au bout de quelques minutes seulement, le barbecue est suffisamment chaud pour y déposer les saucisses, les burgers et les légumes. Il n’y a d’ailleurs aucune crainte à avoir sur le fait de consommer le peu d’électricité qui restait dans la batterie. D’une part, cette dernière était encore presque pleine à notre arrivée sur les lieux. En effet, la technologie 800 Volts permet une charge du Genesis GV60 de 10 à 80% en seulement 18 minutes sur une borne de recharge rapide. D’autre part, la charge bidirectionnelle cesse de fonctionner une fois que la charge de la batterie se situe en dessous d’un certain seuil, par exemple 20%.