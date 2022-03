Tennis – Le Geneva Open fidélise ses finalistes et attend Wawrinka

Pour sa septième édition, prévue du 14 au 21 mai sur les courts du TC Genève Eaux-Vives, le Gonet Geneva Open pourra compter sur deux retours de choix: celui du public et celui de ses deux derniers finalistes: Casper Ruud et Denis Shapovalov. Le Norvégien – 8e mondial, quatre trophées sur terre battue en 2021 – reviendra donc défendre son titre et retrouvera sur sa route la fougue du demi-finaliste de Wimbledon (ATP 13), l’homme qui avait poussé Rafael Nadal à la limite des cinq sets en quarts de finale à Melbourne. À deux mois des premiers échanges, l’affiche raconte déjà un certain statut. Et ce n’est peut-être pas terminé.