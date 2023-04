Tennis: Le Geneva Open révèle sa liste d’entrée

On connaît les dix-neuf noms qui ont été admis directement dans le tableau principal du Geneva Open. Double tenant du titre sur la terre battue des Eaux-Vives, Casper Ruud (ATP 4) visera la passe de trois du 20 au 27 mai prochain au bout du lac, pour la huitième édition du tournoi ATP 250.

Derrière le Norvégien, finaliste à Roland-Garros et à l’US Open en 2022, on retrouve comme prévu l’Américain Taylor Fritz, 10e joueur mondial et récent demi-finaliste à Monte-Carlo, comme seconde tête d’affiche. «Avec les trois wild cards à leur disposition, les organisateurs pourront attirer, comme ces dernières années, d’autres joueurs de grande valeur», précise un communiqué diffusé mardi.