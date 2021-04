Maroc - Le Genevois accusé de terrorisme fera bien 20 ans au trou

Vingt ans de prison, la peine est désormais définitive. K., l’Hispano-Genevois condamné en juillet 2019 au Maroc pour «constitution de bande terroriste», a épuisé toutes les voies de recours. Jeudi passé, ses avocats ont appris le rejet de son pourvoi en cassation. La justice du royaume a confirmé la sentence déjà prononcée en première instance et en appel, estimant que le jeune homme avait joué un rôle dans la décapitation de deux touristes scandinaves, en décembre 2018, alors qu’elles campaient dans le Haut-Atlas. Vingt-quatre hommes ont été condamnés pour ces faits de jihadisme, les trois principaux accusés ayant écopé de la peine capitale. Les magistrats ont considéré que K. avait aidé les tueurs, notamment en les ayant formés à l’usage de la messagerie cryptée Telegram et en les ayant entraînés au tir en participant avec eux à une séance de paintball.

«Procès inéquitable»

Me Khalil Idrissi, l’avocat marocain de K., n’a pas commenté le rejet de son pourvoi en cassation, expliquant que le jugement écrit, c’est-à-dire motivé, n’avait pas encore été communiqué aux parties. Son avocate genevoise, Me Saskia Distisheim, s’est en revanche immédiatement émue d’une décision qu’elle estime profondément injuste. «Tous les espoirs de K. ont été douchés. Avec cet arrêt, la peine de 20 ans de prison devient définitive et exécutoire au terme d’une procédure émaillée de violations grossières des droits de la défense et un procès inéquitable. Vingt ans de prison pour un innocent, c’est abominable!»