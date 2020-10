Moyen-Orient : Le Genevois détenu dans le nord de l’Irak a été libéré

Le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, est proche des milieux de gauche à Genève. Il avait été arrêté dans la région de Dohouk, dans le nord de l’Irak, alors qu’il souhaitait rentrer à Genève.

Le Genevois arrêté il y a une dizaine de jours par les autorités kurdes irakiennes, alors qu’il venait du nord-est de la Syrie, a été libéré, a appris Keystone-ATS. Il a été relâché mardi matin et quittera le sol irakien dans les prochains jours pour la Suisse.

«Il est en bonne santé», a dit son avocat Olivier Peter, qui a pu lui parler. Aucun procès n’a eu lieu et aucune décision ne lui a été notifiée. Même s’il dénonçait une «détention arbitraire», l’avocat ne demandera aucune indemnisation aux autorités. «Le plus important était d’obtenir sa libération rapidement et en bonne santé».