Parfums et arômes : Le Genevois Firmenich va fusionner avec un groupe néerlandais

Le géant des parfums et des arômes, dont le siège est à Satigny (GE), et l’entreprise néerlandaise DSM ont annoncé mardi leur intention d’unir leur destin.

Le groupe genevois des parfums et des arômes Firmenich a déclaré mardi s’être associé au groupe néerlandais DSM pour créer DSM-Firmenich, «premier partenaire de création et d’innovation dans le domaine de la nutrition, de la beauté et du bien-être». DSM-Firmenich aura un siège à Kaiseraugst, en Argovie, et un à Maastricht, aux Pays-Bas. Ce nouvel acteur économique emploiera 28'000 personnes et revendique un chiffre d’affaires combiné de 11,4 milliards d’euros (11,7 milliards de francs).