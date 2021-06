Vernier (GE) : Le genevois Givaudan s’allie avec une filiale d’Alibaba

Le No 1 mondial des parfums et arômes a conclu un partenariat avec la plateforme chinoise Tmall pour accélérer les créations de parfums en analysant les données sur les comportements des consommateurs.

C’est une collaboration «unique en son genre», qu’a annoncée jeudi le géant genevois Givaudan. Le No 1 mondial des parfums et arômes a conclu un partenariat avec la plateforme chinoise Tmall, filiale du géant de l’e-commerce Alibaba, pour accélérer les créations de parfums en analysant les données sur les comportements des consommateurs. Cet accord dans la parfumerie fine prévoit la création d'un laboratoire d'innovation avec Tmall.

«L'accès aux données sur les consommateurs de Tmall nous permettra d'être au-devant des tendances et de concevoir très rapidement des produits pour des marques existantes et émergentes», a déclaré Maurizio Volpi, président de la division Parfums et Beauté de Givaudan, cité dans le communiqué. Avec ce partenariat, le groupe espère raccourcir le temps total de développement des produits. Il permettra de faire passer de quarante à quatre semaines la durée totale de la conception des produits de parfumerie fine, précise le groupe genevois.