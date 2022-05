Suisse : Le Genevois Martin von Muralt prend la tête du Réseau national de sécurité

Le Conseil fédéral a nommé l’ancien patron de la prison de Champ-Dollon et ex-chef de la police de Morges en tant que Monsieur Sécurité de la Confédération.

«Je suis ému, honoré et très enthousiaste de reprendre le flambeau d’André Duvillard. La confiance qui m’est témoignée aujourd’hui m’honore, a-t-il déclaré. «Je pense capitaliser sur mes expériences professionnelles passées et mettre mes compétences relationnelles et de mise en œuvre au service de l’intérêt général et de la sécurité intérieure du pays», a-t-il ajouté.