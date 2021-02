C’était une double nouveauté: la première course de Formule E en nocturne de l’histoire et, coup d’envoi de la saison, cette première des deux courses de Diriyah inaugurait le nouveau système de qualification s . Des qualifications qui se jouent par groupes dans la discipline . S i, jusqu’à l’an dernier, lesdits groupes étaient définis après tirage au sort, désormais, ce sont les six premiers du classement intermédiaire du championnat qui partent dans le groupe 1.