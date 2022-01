TF1 : Le Genevois Phil Güd déjà éliminé de «Ninja Warrior»

Le parcours de héros s’est terminé après seulement deux obstacles pour le candidat genevois qui a fini dans l’eau.

Malheureusement pour lui, Phil est tombé à l’eau après seulement 22 secondes sur le parcours des héros de l’émission de TF1. Au grand dam des deux animateurs, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, qui ont qualifié le candidat de «légende de «Ninja Warrior». Mais pas de quoi faire perdre son sourire et son humour au coach sportif qui avait atteint la finale en 2019 .

«Je n’ai pas assez pris le temps pour caler mon pied et il a glissé, mais mes cheveux sont restés. Et je crois que ça, ça fait le bonheur du Güd. C’est la première fois que je tombe dans l’eau sans perdre mes cheveux et ça, c’est un énorme honneur pour moi. Donc je suis très heureux de quitter «Ninja Warrior» comme ceci», a-t-il confié à Iris Mittenaere juste après sa chute.