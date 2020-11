Dix-huit ans et déjà trois sélections. KEYSTONE

Dire qu’il y a simplement deux ans, l’ancien junior du SFC avait manqué la moitié d’une saison en raison d’une fracture d’un péroné… Revenu aux affaires en mars 2019, Becir Omeragic connaît depuis une ascension fulgurante. Son premier match en Super League - une entrée en jeu de 10 minutes contre Bâle (0-1) -, il l’a disputé en mai de l’année dernière. Aujourd’hui, il postule à une place de titulaire pour la rencontre contre l’Ukraine mardi à Lucerne.

«Il y a deux ans, j’étais encore loin de mon niveau actuel. Je progresse de jour en jour, de mois en mois pour aller au plus haut niveau possible», a-t-il apprécié. Ce «plus haut niveau possible» est-ce une titularisation à 18 ans en équipe de Suisse pour un match couperet? «Les joueurs veulent toujours jouer, a souri le défenseur du FCZ. Moi je ne me mets pas de limites et c’est le coach qui fait les choix ensuite…»

Face à l’Ukraine, Nico Elvedi sera suspendu et Fabian Schär revient quant à lui de suspension. Vladimir Petkovic a appelé Michael Lang pour assurer le coup au poste de latéral droit, une fonction qu’Omeragic peut également remplir à l’occasion (il a joué sur le côté deux fois cette saison avec Zurich). Il devra peut-être encore attendre son tour pour débuter, mais le jour de celui qui est passé par toutes les sélections suisses juniors ne devrait pas tarder à arriver.

«Moi je rêve d’Allemagne, d’Angleterre ou d’Espagne.» Becir Omeragic

Le jeune homme a quitté tôt Servette pour rejoindre le Letzigrund et il y est dorénavant un acteur incontournable en Super League. «Parti à Zurich était un très bon choix. Je ne sais pas si j’en serais ici sans ce départ. J’y ai un contrat jusqu’en 2023, mais là non plus je ne me mets pas de limites. Si un grand club vient… Moi je rêve d’Allemagne, d’Angleterre ou d’Espagne. Partir dans un de ces grands championnats est un objectif que j’espère bientôt atteindre.»