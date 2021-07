Sacs à main de luxe : Le Genevois Richemont achète une marque historique

Le géant suisse du luxe a annoncé jeudi avoir racheté 100% des parts du maroquinier Delvaux, une maison historique fondée à Bruxelles il y a près de deux siècles.

Maison historique fondée à Bruxelles en 1829 par Charles Delvaux, cette entreprise emblématique du luxe était détenue par des intérêts asiatiques depuis 2011. Cette année-là, la marque qui dispose d'ateliers de fabrication dans la capitale belge et dans l'est de la France avait été rachetée à des Belges par l'entreprise FHB, aujourd'hui détenue majoritairement par la famille hongkongaise Fung.

Affaibli par le Covid

Le groupe genevois vante «le savoir-faire et la créativité exceptionnels» de Delvaux, qui fournit la Cour de Belgique et décline sur ses sacs à main des emblèmes de la culture belge comme les nuages sur fond de ciel bleu du peintre Magritte. «En 1908, Delvaux a été le premier à déposer un brevet officiel pour un sac à main en cuir et peut donc être considéré comme l'inventeur du sac à main de luxe moderne», précise encore le groupe. Richemont réalise plus de la moitié de ses ventes dans la joaillerie, grâce notamment à des filiales comme Cartier et Van Cleef & Arpels.