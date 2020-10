Evasion fiscale : Le Genevois Strachans a trouvé un accord avec la justice US

La société genevoise Strachans, en liquidation, a reconnu avoir aidé des contribuables à soustraire des sommes au fisc américain, indique le Département de justice américain. Elle va payer une amende d’un demi-million de francs.

La société genevoise a géré des avoirs non déclarés de clients basés aux Etats-Unis – qu’il s’agisse de citoyens américains ou non – et détenus par des entités fictives. Elle a facilité l’accès à de l’argent liquide à des personnes sachant que celles-ci n’avaient pas l’intention de le déclarer et mis en place des mécanismes permettant d’accéder à des fonds offshore, précise le communiqué de la justice américaine.