Il goûte au large

Sa première heure sonne en 2017, aux Bermudes. À 26 ans, il devient le plus jeune barreur de l’histoire de la plus vieille compétition sportive du monde. Ce mercredi, à Auckland, le meilleur régatier d e la planète voile a ajouté une ligne de plus à son incroyable palmarès. Car Burling ne se contente pas de faire des ronds dans l’eau. En 2018, ce marin génial a aussi goûté au parfum très salé de la course au large en participant à la Volvo Ocean Race, le tour du monde en équipage qu’il a bouclé en deuxième position avec le Team Brunel derrière Dongfeng.

Gommer le cauchemar de 2003

Tout juste de retour à terre, et avant de soulever l’aiguière d’argent, ce barreur en or a tenu à rendre hommage à son équipe et à toutes les personnes impliquées depuis plus de trois ans dans cette campagne victorieuse. Il se réjouit d’avoir donné du bonheur au x gens de son pays. « Nous avons reçu des messages de tout le monde, dit-il. Du premier ministre aux lycéens. Nous avons gagné en équipe et c’est ce qui a séduit le monde, je crois. » Difficile de redescendre sur terre quand on a passé deux semaines à voler de victoires en victoires. Jusqu’à ce point décisif, le 7e, qui le fait entrer un peu plus dans la légende mondiale de la voile. « Nous sommes absolument époustouflés par ce que nous avons pu accomplir » , conclut-il dans une forme d’incrédulité.