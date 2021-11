Football : Le Genoa vire son entraîneur… et attend Shevchenko

Les Rossoblu ont annoncé samedi l’éviction de Davide Ballardini et pourrait nommer à sa place l’ex-attaquant vedette de l’AC Milan Andriy Shevchenko.

«Sheva» a laissé beaucoup de bons souvenirs en Italie, où il avait débarqué en 1999, en provenance du Dynamo Kiev. Il y était peu à peu devenu un attaquant apprécié pour son élégance et son sens du but: il en a signé 175 en 324 matches, en comptant son retour mitigé à Milan en 2008-09, et a terminé deux fois meilleur buteur de Serie A (en 2000 et 2004).