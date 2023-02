Courchevel/Méribel 2023: Le genou de Marco Odermatt «va très bien»

«Vu le scénario de la course, avec ces slalomeurs qui étaient devant après le super-G, je savais avant mon départ qu’il faudrait sortir une très grosse course, a lâché le Suisse après son élimination. Mon dernier entraînement en slalom date d’il y a un an et demi. Vu que je ne suis pas un candidat aux médailles, ça ne vaut pas la peine de me consacrer à fond au combiné.»