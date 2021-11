Suisse – «Le genre ne devrait pas jouer de rôle dans le droit suisse»

Lorsque toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, auront les mêmes droits et obligations et ce, dans tous les domaines, alors la nouvelle loi n’aura que des avantages et pas d’inconvénients. Dès le 1er janvier, toute personne ayant la «conviction intime» qu'elle n'appartient pas au sexe inscrit dans le registre d’état civil pourra en effet faire modifier ce dernier tout comme son prénom pour 75 francs. Jusqu'à présent, ces personnes devaient passer par la case tribunal pour une telle démarche. Or, certains craignent des abus (lire encadré) puisque les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à la loi.