Bronzé et barbu, le «George Clooney de Fribourg» est méconnaissable 

D’habitude on connaît Alain Berset en costume-cravate impeccable, imberbe et le crâne luisant, voire avec un Borsalino sur la tête. Mais manifestement, le président de la Confédération, qui quittera le Conseil fédéral à la fin de l’année, a décidé de s’amuser et jouer avec son image. Il vient en effet de poster une photo de lui sur son compte Instagram où il est méconnaissable ou presque. On le voit ainsi, bronzé, le t-shirt ouvert sur un torse velu, casquette sur la tête et surtout une barbe qui n’a pas vu un rasoir depuis un bon moment!